В Киеве за сутки COVID-19 обнаружили еще у 63 человек. Всего в столице уже 5665 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

“Друзья! Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилась еще на 63 человека. Трое заболевших умерли. На сегодня в столице уже 5665 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сообщил Кличко.

По его словам, среди заболевших: 30 женщин в возрасте от 19 до 71 года и 4 девочки от 3 до 17 лет, а также 28 мужчин в возрасте от 21 до 77 лет и мальчик, которому 3 года.

В частности, заболели четверо медиков.

Кличко отметил, что в больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, под контролем медиков.

В то же время 39 киевлян за прошедшие сутки выздоровели. Всего коронавирус преодолели 1848 жителей столицы.

“Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Шевченковском районе – 15. В Соломенском – 11 и в Днепровском районе – 10 случаев”, – рассказал мэр.