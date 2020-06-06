В Киеве за прошедшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 83 человек. Всего в столице уже 3375 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

“Друзья! В последние дни количество больных коронавирусом в столице увеличивается. За прошедшие сутки заболевания лабораторно подтвердили еще у 83 человек. 11 из них – медики. Два человека за прошедшие сутки умерли. Всего за период пандемии 75 летальных случаев. На сегодня в столице уже 3375 подтвержденных случая заболевания COVID-19”, – сообщил Кличко.

По его словам, среди тех, у кого болезнь подтвердили за прошедшие сутки: 41 женщина в возрасте от 19 до 79 лет и девочка, которой 10 лет. А также 38 мужчин от 18 до 82 лет. И трое мальчиков в возрасте 8, 10 и 13 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 19. Деснянском – 17. В Дарницком и Днепровском – по 10 случаев.

Кличко отметил, что в больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Всего в больницах с диагнозом коронавирус сегодня лечатся 205 пациентов, в том числе 5 детей. 35 больных – в тяжелом состоянии. Трое – под аппаратами ИВЛ.

Еще 67 человек находятся в стационарах с подозрением на коронавирус. Среди них 8 детей.

Выздоровели за прошедшие сутки 12 жителей столицы. Всего коронавирус преодолели 888 киевлян.