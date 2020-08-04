В Киеве уже 8662 подтвержденных случая заболевания COVID-19, за сутки было обнаружно еще 108.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

“Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилась за прошедшие сутки еще на 108 человек. Трое заболевших умерли. Всего коронавирус унес жизни 138 киевлян. На сегодня в столице уже 8662 подтвержденных случая заболевания COVID-19”, – рассказал Кличко.

По его словам, среди тех, кто заболел: 53 женщины в возрасте от 19 до 92 лет, 6 девочек от 9 до 13 лет, а также 46 мужчин в возрасте 19 до 80 лет и трое мальчиков от 1 до 15 лет. Заболели в том числе и четверо медиков.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Кличко отметил, что выздоровели за прошедшие сутки 50 пациентов. Всего коронавирус преодолели 3044 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 21. В Днепровском – 18. В Печерском и Святошинском районе – по 13 случаев.