В Киеве за прошедшие сутки коронавирус подтвердили еще у 112 человек. Всего в столице уже 6350 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

“Количество жителей столицы, у которых подтвердили за прошедшие сутки заболевания коронавирусом, увеличилось еще на 112 человек. Один больной умер. Всего коронавирус унес жизни 125 киевлян”, – сказал Кличко.

По его словам, на сегодня в столице уже 6350 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших 50 женщин в возрасте от 20 до 79 лет; 56 мужчин в возрасте от 22 до 84 лет; 4 девочки от 4 до 15 лет и 2 мальчика – 12 и 16 лет. Заболели в том числе и 8 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 9 больных. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 15 человек. Всего коронавирус преодолели 2124 жители столицы.

Кличко отметил, что больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 31. В Деснянском – 21 и в Днепровском -14 случаев.