Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

“Еще у 118 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер. На сегодня в столице уже 7396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сообщил Кличко.

Среди заболевших, по его словам: 52 женщины в возрасте от 18 до 84 лет и 7 девочек от одного года до 16. А также 57 мужчин в возрасте от 18 до 69 лет и двое мальчиков – девяти месяцев и одного года.

В то же время за прошедшие сутки от COVID-19 выздоровел 121 человек. Всего коронавирус преодолели 2667 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 27. В Деснянском – 16. Но в Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах – по 12 случаев.