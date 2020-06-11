Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.
“Друзья! Новости сегодня – неутешительны. Количество жителей столицы, в которых за прошедшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 91 человека. Умерли четверо больных. Сегодня в Киеве уже 3671 подтвержденный случай заболевания COVID-19”, – сообщил Кличко.
По его словам, среди заболевших: 55 женщин в возрасте от 18 до 83 лет. И четыре девочки – от 4 до 13 лет. А также 28 мужчин от 18 до 85 лет. И четыре мальчика в возрасте от 3 до 7 лет.
Кроме того, заболели 5 медиков.
Кличко отметил, что в больницы столицы госпитализировали 10 человек. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели в столице за сутки 68 человек. Всего коронавирус преодолели 1053 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировали в Шевченковском районе – 24. Соломенском и Святошинском – по 12. Но в Днепровском районе – 10 случаев.
- Ранее сообщалось, что больницы Киева рекордно загружены пациентами с COVID-19.
- Виталий Кличко сообщил, что Киев пока не может перейти к следующим этапам ослабления карантинных ограничений. Более того, карантин могут усилить.
- Власти Киева определили условия, при которых в столице придется ужесточить карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Отмечалось, что это произойдет: если общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней составит более 24 человек на 100 тысяч населения столицы; если загруженность коек в медучреждениях, определенных для госпитализации пациентов с коронавирусом, превысит 75 %.