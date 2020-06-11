В Киеве по состоянию на утро 11 июня подтверждено уже 3671 случай заболевания COVID-19. За прошедшие сутки коронавирусную болезнь подтвердили еще у 91 жителя столицы, умерли 4 человека.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

“Друзья! Новости сегодня – неутешительны. Количество жителей столицы, в которых за прошедшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 91 человека. Умерли четверо больных. Сегодня в Киеве уже 3671 подтвержденный случай заболевания COVID-19”, – сообщил Кличко.

По его словам, среди заболевших: 55 женщин в возрасте от 18 до 83 лет. И четыре девочки – от 4 до 13 лет. А также 28 мужчин от 18 до 85 лет. И четыре мальчика в возрасте от 3 до 7 лет.

Кроме того, заболели 5 медиков.

Кличко отметил, что в больницы столицы госпитализировали 10 человек. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 68 человек. Всего коронавирус преодолели 1053 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировали в Шевченковском районе – 24. Соломенском и Святошинском – по 12. Но в Днепровском районе – 10 случаев.