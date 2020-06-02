В Киеве уже 3071 подтвержденный случай заболевания COVID-19. За сутки обнаружили 28 новых случаев.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

“Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 28 человек. Из них 5 медиков. Один человек умер. Всего за период пандемии в столице 69 летальных случаев”, – отметил Кличко.

Так, по его словам, заболели: 11 женщин в возрасте от 21 до 63 лет, 15 мужчин от 29 до 80 лет, 2 девочки, которым 2 и 5 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Мэр города отметил, что выздоровели за сутки 64 человека. Всего коронавирус преодолели 718 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки зафиксировали в Днепровском районе – 8. В Деснянском и Святошинском – по 4. В Оболонском и Дарницком – по 3 случая.