Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
“Новости у меня сегодня – не оптимистичные. Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 97 человек. Из них – 10 медиков“, – отметил Кличко.
Он уточнил, что всего в Киеве уже 989 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Среди заболевших за последние сутки:
• 34 женщины в возрасте от 22 до 83 лет;
• 52 мужчины от 18 до 85 лет;
• семь девочек и четверо мальчиков до 17 лет.
По словам Кличко, среди заболевших есть монахи Киево-Печерской Лавры и Покровского Голосеевского мужского монастыря.
“Среди тех, у кого за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом – один монах Киево-Печерской Лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря“, – подчеркнул мэр Киева.
Кличко добавил, что в больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
За прошедшие сутки в Киеве выздоровели 6 человек. Всего в столице выписаны уже 39 человек, которые лечились от коронавируса.
Согласно обнародованной на сайте КГГА карте, больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Печерском районе столицы (260 случаев, 14 новых за сутки).
На втором месте по количеству заболевших – Дарницкий район Киева (153 случая, 16 новых за сутки).
Далее идут Соломенский (96 случаев, 8 новых), Шевченковский (83 случая, 3 новых) и Днепровский (82 случая, 9 новых) районы столицы.
- В Украине по состоянию на утро 22 апреля зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 467 новых случаев.