В Киеве за сутки было подтверждено 97 случаев заражения коронавирусом COVID-19. В частности, 13 случаев заболевания зафиксированы среди монахов двух монастырей.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“Новости у меня сегодня – не оптимистичные. Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 97 человек. Из них – 10 медиков“, – отметил Кличко.

Он уточнил, что всего в Киеве уже 989 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Среди заболевших за последние сутки:

• 34 женщины в возрасте от 22 до 83 лет;

• 52 мужчины от 18 до 85 лет;

• семь девочек и четверо мальчиков до 17 лет.

По словам Кличко, среди заболевших есть монахи Киево-Печерской Лавры и Покровского Голосеевского мужского монастыря.

“Среди тех, у кого за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом – один монах Киево-Печерской Лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря“, – подчеркнул мэр Киева.

Кличко добавил, что в больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

За прошедшие сутки в Киеве выздоровели 6 человек. Всего в столице выписаны уже 39 человек, которые лечились от коронавируса.

Согласно обнародованной на сайте КГГА карте, больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Печерском районе столицы (260 случаев, 14 новых за сутки).

На втором месте по количеству заболевших – Дарницкий район Киева (153 случая, 16 новых за сутки).

Далее идут Соломенский (96 случаев, 8 новых), Шевченковский (83 случая, 3 новых) и Днепровский (82 случая, 9 новых) районы столицы.