Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, количество новых случаев за сутки выросло почти втрое. Так, накануне в статистике сообщалось о 15 новых случаев. Сегодня же число таких случаев составляет 41.

“За минувшие сутки количество киевлян, которые заболели коронавирусом, увеличилось почти втрое по сравнению с предыдущими днями. На 41 человека. Из них двое медиков. За прошедшие сутки в столице еще один случай, к сожалению, летальный. Всего в Киеве уже 335 подтвержденных случаев заболевания на COVID-19″, – заявил Кличко.

По его словам, среди заболевших за минувшие сутки: 11 женщин в возрасте от 26 до 71 года и девочка, которой полгода, а также 29 мужчин – от 36 до 70 лет.

В больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Остальные лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков.

Стоит отметить, что Министерство охраны здоровья Украины сегодня сообщало о 300 случаях коронавируса в Киеве. По словам Кличко, это объясняется разным алгоритмом подсчета подтвержденных случаев заболевания.

“У нас разный алгоритм подсчета и подачи информации. Мы получаем данные от государственного учреждения “Городской лабораторный центр МОЗ Украины”. Оперативно, поздно вечером – сразу после завершения лабораторных исследований образцов, поступивших в учреждение. И после обработки данных. А МОЗ получает эту информацию утром следующего дня. И, скорее всего, учитывает ее уже в статистике на следующий день”, – объяснил Кличко.

По его словам, информацию, которую предоставляет столичная власть, она получает от специалистов, исследующих образцы. И эта информация – детализированная, с указанием количества заболевших женщин, мужчин и детей.

Карта случаев вируса по районам столицы выглядит следующим образом: