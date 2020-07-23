За сутки в Киеве заболевание коронавирусом COVID-19 подтвердили еще у 112 человек.

Об этом проинформировал мэр столицы Виталий Кличко.

“Количество киевлян, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, выросло еще на 112 человек. На сегодняшний день в столице уже 7278 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – отметил он.

Среди заболевших за минувшие сутки:

• 60 женщин в возрасте от 19 до 88 лет;

• 47 мужчин в возрасте от 19 до 73 лет;

• две девочки – 6 месяцев и 14 лет, а также три мальчика от 4 до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 25 человек. Всего коронавирус преодолели 2546 жителей столицы.

Больше всего случаев коронавируса за прошедшие сутки обнаружили: в Дарницком районе – 20, в Деснянском – 16, в Печерском и Соломенском районах – по 13 случаев.