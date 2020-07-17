В Киеве за прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели 160 человек. Это самое большое количество за все время эпидемии.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

“Количество жителей Киева, у которых за прошедшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 76 больных. На сегодня в столице уже 6689 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сказал Кличко.

По его словам, среди заболевших: 26 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 42 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет. А также 5 девочек от 11 месяцев до 13 лет и 3 мальчика от 3 месяцев до 3 лет.

В больницы были госпитализированы 7 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

В то же время выздоровели за прошедшие сутки 160 человек, что по словам Кличко, является наибольшим количеством за весь период эпидемии. Всего коронавирус преодолели 2320 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 13. В Деснянском – 11. В Соломенском и Шевченковском районах – по 9 случаев.