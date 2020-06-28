Об этом мэр сообщил в своем Telegram-канале.
“Количество жителей столице, у которых за прошлые сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 69 людей. Четверо больных умерли”, – написал он.
Мэр отметил, что по состоянию на сегодняшний день в Киеве в целом зафиксировано уже 4935 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
При этом 14 больных коронавирусом за сутки в Киеве были госпитализированы. Выздоровели 57 людей.
“Наибольшее количество случаев в Днепровском районе – 16. В Деснянском и Оболонском – по 9 случаев.
- По состоянию на 28 июня в мире уже 10 млн 87 тыс. 553 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19.