Городской голова Киева Виталий Кличко рассказал, сколько людей заболели коронавирусом и умерли от него в столице за прошедшие сутки.

Об этом мэр сообщил в своем Telegram-канале.

“Количество жителей столице, у которых за прошлые сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 69 людей. Четверо больных умерли”, – написал он.

Мэр отметил, что по состоянию на сегодняшний день в Киеве в целом зафиксировано уже 4935 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

При этом 14 больных коронавирусом за сутки в Киеве были госпитализированы. Выздоровели 57 людей.

“Наибольшее количество случаев в Днепровском районе – 16. В Деснянском и Оболонском – по 9 случаев.