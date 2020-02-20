Об этом сообщает пресс-центр ГБР и прокуратура Киева.

Согласно материалам следствия, в декабре 2019 года директор госпредприятия потребовал у предпринимателя передачи ежемесячной платы в сумме 205 тыс. гривен за продление договора о предоставлении услуг по охране имущества и уборке.

В дальнейшем во время встречи с предпринимателем, чиновник потребовал у него 553 тысячи гривен за предоставление “услуг” в период с декабря 2019 по февраль 2020 года. За “вознаграждение” чиновник также пообещал не создавать препятствий для деятельности предприятия.

Под контролем правоохранителей предприниматель передал чиновнику оговоренную сумму двумя частями. Во время передачи второго транша размером в 500 тыс. гривен директора госпредприятия задержали на территории Киева.

Фото: Прокуратура Киева

Фото: ГБР

По данному факту открыто дело по ч. 4 ст. (взяточничество в особо крупном размере) 368 УК Украины.

В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.