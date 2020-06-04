Следователи ГБР задержали прокурора местной прокуратуры во время получения взятки в $100 тысяч.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, прокурор должен был принять решение о закрытии уголовного производства и обещал покровительство в дальнейшем, сообщили в ГБР.

“Будучи прокурором в уголовном производстве по факту служебной халатности членов правления одного из банков, получил от представителя финансового учреждения денежные средства в сумме $100 тысяч”, – сообщили в Госбюро расследований.

Прокурора задержали в помещении банка, продолжаются следственные действия.

Фото: ГБР

Решается вопрос о сообщение прокурору о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Если вина прокурора будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила #Буквам, прокуратурой города Киева инициировано служебное расследование в связи с задержанием сотрудника местной прокуратуры. Столичная прокуратура будет максимально способствовать органу досудебного расследования путем предоставления всех необходимых материалов и документов.

“Решительно осуждаем любые противоправные действия со стороны сотрудников прокуратуры и считаем такие действия недопустимыми”, – сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.