Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По предварительной информации, прокурор должен был принять решение о закрытии уголовного производства и обещал покровительство в дальнейшем, сообщили в ГБР.
“Будучи прокурором в уголовном производстве по факту служебной халатности членов правления одного из банков, получил от представителя финансового учреждения денежные средства в сумме $100 тысяч”, – сообщили в Госбюро расследований.
Прокурора задержали в помещении банка, продолжаются следственные действия.
Фото: ГБР
Решается вопрос о сообщение прокурору о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.
Если вина прокурора будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества.
Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила #Буквам, прокуратурой города Киева инициировано служебное расследование в связи с задержанием сотрудника местной прокуратуры. Столичная прокуратура будет максимально способствовать органу досудебного расследования путем предоставления всех необходимых материалов и документов.
“Решительно осуждаем любые противоправные действия со стороны сотрудников прокуратуры и считаем такие действия недопустимыми”, – сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
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