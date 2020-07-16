В Киеве уже 6 613 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За сутки обнаружено 116 новых случаев.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Facebook.

“Еще у 116 жителей Киева обнаружили за прошедшие сутки заболевания коронавирусом. На сегодня в столице уже 6 613 подтвержденных случаев COVID-19”, – сообщил Кличко.

По его словам, среди заболевших: 62 женщины в возрасте от 21 до 86 лет и две девушки – 15 и 17 лет. А также 50 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет и двое мальчиков, которым 6 и 8 лет.

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Кличко отметил, что больше всего случаев заболевания обнаружили прошедшие сутки в Дарницком районе – 21, в Деснянском – 20 и в Голосеевском районе – 18 случаев.