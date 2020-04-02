В столице Украины закончат отопительный сезон раньше, чем было запланировано.

Об этом сказано в распоряжении главы Киевской городской государственной администрации.

Уточняется, что отключение отопление в жилых домах столицы в этом году начнется уже с 5-го апреля.

Отмечается, что ранее в Киеве отопительный сезон заканчивался 15-го апреля.

“Закончить отопительный период жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры города Киева с 5 апреля 2020 года”, – сказано в распоряжении администрации.

При этом замглавы КГГА Петр Пантелеев на своей странице в Facebook подчеркнул, что среднесуточная температура в Киеве уже со следующей неделе будет выше 8 градусов тепла, поэтому отопительный сезон можно завершать преждевременно.

“А на свертывание системы централизованного отопления с протяженностью тепловых сетей свыше 2,7 км необходимо 2-3 дня. Поэтому сворачивание системы начинаем уже сейчас, чтобы синхронизировать отключение с потеплением”, – написал он.