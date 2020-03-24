Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Уточняется, что в Киеве будет запрещена работа МАФов, реализующих шаурму, а также кофейные напитки.
Помимо того, в столице будет введен запрет торговли алкогольными напитками на разлив.
При этом в Киеве также будет введен обязательный “режим ношения масок” для тех людей, которые находятся в производственных, административных помещениях и в общественном транспорте.
Отмечается, что контролировать соблюдение “масочного режима” должны будут сотрудники районных администраций и Национальной полиции.
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