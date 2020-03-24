В столице Украины усиливают карантинные меры. Будут закрыты киоски с кофе и шаурмой.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Уточняется, что в Киеве будет запрещена работа МАФов, реализующих шаурму, а также кофейные напитки.

Помимо того, в столице будет введен запрет торговли алкогольными напитками на разлив.

При этом в Киеве также будет введен обязательный “режим ношения масок” для тех людей, которые находятся в производственных, административных помещениях и в общественном транспорте.

Отмечается, что контролировать соблюдение “масочного режима” должны будут сотрудники районных администраций и Национальной полиции.