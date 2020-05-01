Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.
“В столице обнаружили очаги заболевания и закрыли на карантин 2 общежития”, – написал он.
Речь идет об общежитиях:
• на улице Бажова, где обнаружили 1 больного и 60 человек, с которыми он контактировал;
• на улице Бойчука, где уже 5 больных, а среди контактных лиц – жители общежития.
В зданиях обоих общежитий осуществляют дезинфицирующие мероприятия. Больных госпитализировали в больницу. А те, кто с ними контактировал, – на самоизоляции, под контролем.
Кличко также проинформировал, что за минувшие сутки еще у 52 человек в столице лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом. 11 из них – медики.
Заболели:
• 33 женщины в возрасте от 20 до 88 лет;
• 14 мужчин в возрасте от 20 до 60 лет;
• две девочки – четырех и семи лет, а также три мальчика – от семи до шестнадцати лет.
На сегодняшний день в столице уже 1453 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Выздоровели за прошедшие сутки 5 человек. Всего в Киеве преодолели коронавирус 80 человек.
“Я еще раз обращаюсь ко всем: вирус не отступил! Не относитесь легкомысленно к своему здоровью, не пренебрегайте правилами безопасности!” – призвал Кличко.
- 28 апреля мэр Киева Виталий Кличко представил план первого этапа выхода из карантина в столице. Он начнется, если “на 12 мая не будет резкого увеличения количества больных”. Планируется разрешить: работу непродовольственных магазинов площадью до 300 кв. м; работу парикмахерских и салонов красоты; работу временных сооружений (ларьков) – с запретом потребления пищи и напитков на месте; работу автокинотеатров; кафе, как и рестораны, будут иметь возможность работать на вынос; откроют для посещения столичные парки и скверы. Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме, а работа метрополитена может быть восстановлена по решению Кабинета Министров.
- Виталий Кличко сообщал, что больше всего случаев коронавируса в Киеве – среди жителей 30-49 лет.