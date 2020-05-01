В Киеве закрыли на карантин два общежития из-за зафиксированных там вспышек коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

“В столице обнаружили очаги заболевания и закрыли на карантин 2 общежития”, – написал он.

Речь идет об общежитиях:

• на улице Бажова, где обнаружили 1 больного и 60 человек, с которыми он контактировал;

• на улице Бойчука, где уже 5 больных, а среди контактных лиц – жители общежития.

В зданиях обоих общежитий осуществляют дезинфицирующие мероприятия. Больных госпитализировали в больницу. А те, кто с ними контактировал, – на самоизоляции, под контролем.

Кличко также проинформировал, что за минувшие сутки еще у 52 человек в столице лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом. 11 из них – медики.

Заболели:

• 33 женщины в возрасте от 20 до 88 лет;

• 14 мужчин в возрасте от 20 до 60 лет;

• две девочки – четырех и семи лет, а также три мальчика – от семи до шестнадцати лет.

На сегодняшний день в столице уже 1453 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Выздоровели за прошедшие сутки 5 человек. Всего в Киеве преодолели коронавирус 80 человек.

“Я еще раз обращаюсь ко всем: вирус не отступил! Не относитесь легкомысленно к своему здоровью, не пренебрегайте правилами безопасности!” – призвал Кличко.