В Киеве Покровский Голосеевский мужской монастырь закрывается на карантин из-за зафиксированной там вспышки коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, за прошедшие сутки в монастыре было выявлено 12 случаев инфицирования коронавирусом.

“Среди тех, у кого за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом – один монах Киево-Печерской лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря. В этом монастыре сейчас происходит дезинфекция всех помещений. И мы закрываем его на карантин”, – отметил Кличко.

Покровский Голосеевский мужской монастырь – православный мужской монастырь в Голосеево в Киеве. Принадлежит УПЦ Московского патриархата.

(На видео – с 1:25)