Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, за прошедшие сутки в монастыре было выявлено 12 случаев инфицирования коронавирусом.
“Среди тех, у кого за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом – один монах Киево-Печерской лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря. В этом монастыре сейчас происходит дезинфекция всех помещений. И мы закрываем его на карантин”, – отметил Кличко.
Покровский Голосеевский мужской монастырь – православный мужской монастырь в Голосеево в Киеве. Принадлежит УПЦ Московского патриархата.
(На видео – с 1:25)
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