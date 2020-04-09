В Киеве около 22:00 8 июня поступило сообщение о минировании 10-го корпуса Александровской больницы, куда госпитализируют больных COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Facebook.

“Сегодня в 21:40 в полицию позвонил неизвестный и сказал о том, что в одном из корпусов лечебного учреждения заложена взрывчатка. По указанному адресу немедленно выехали специалисты профильных служб и следственно-оперативная группа районного управления полиции. Установлено, что в корпусе, о заминировании которого указал неизвестный, расположено кардиологическое отделение. Администрация больницы приняла решение о переводе больных на время проверки в другой корпус”, – говорится в сообщении.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. По окончании проверки будет дана правовая квалификация события.

Полицейские устанавливают личность мужчины, который сообщил о закладке взрывчатки.

Паблик “Киев оперативный” отмечает, что неизвестный указал, что в 3 ночи в больнице произойдет взрыв.

“Только что на линию 102 поступил вызов о минировании 10-го корпуса Александровской больницы. По словам заявителя, он заложил 5 килограммов тротила и в 03:00 ночи произойдет взрыв. Копы поехали проверять”, – говорится в сообщении.