Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
Усиление карантинных мер связано с ростом количества случаев коронавируса. Ограничения начинают действовать с 1 июля.
“Хочу сообщить, что в соответствии с постановлением Правительства, принято решение об усилении противоэпидемических мероприятий в столице. В частности, ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) – до 22:00”, – отметил Кличко.
(На видео – с 7:25)
Стоит отметить, что в конце июня в Киеве разрешили возобновить работу ресторанам, кафе, бассейнам, театрам и кинотеатрам. Тогда Кличко подчеркивал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации столица вернется к ограничениям.
Спустя несколько дней сообщалось, что в Киеве из-за нарушения карантина выписали семь штрафов в кафе, клубах и магазинах.
- Ранее в Киеве усилили контроль за соблюдением карантина и правил безопасности. Так, во всех районах столицы работают специальные мобильные группы контроля.
- Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.