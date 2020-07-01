В Киеве запретили работу заведений общественного питания и развлекательных заведений после 22:00.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

Усиление карантинных мер связано с ростом количества случаев коронавируса. Ограничения начинают действовать с 1 июля.

“Хочу сообщить, что в соответствии с постановлением Правительства, принято решение об усилении противоэпидемических мероприятий в столице. В частности, ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) – до 22:00”, – отметил Кличко.

(На видео – с 7:25)

Стоит отметить, что в конце июня в Киеве разрешили возобновить работу ресторанам, кафе, бассейнам, театрам и кинотеатрам. Тогда Кличко подчеркивал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации столица вернется к ограничениям.

Спустя несколько дней сообщалось, что в Киеве из-за нарушения карантина выписали семь штрафов в кафе, клубах и магазинах.