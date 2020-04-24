Мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19 КГГА запустил Telegram-бот для киевлян, которые находятся на самоизоляции.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

“Самоизолированые должны придерживаться выбранного режима. Однако вряд-ли кому-то интересны регулярные визиты проверяющих в помещение. Отныне контроль можно осуществлять дистанционно. Киевлянину, который находится на самоизоляции, приходит push-уведомление, на которое он должен ответить в течение 10 минут, включив геолокацию на смартфоне. Оператор получает информацию о фактическом нахождения опрашиваемого,” – отметил советник Киевского городского головы Владимир Бондаренко.

Сообщения будут приходить несколько раз в день. В случае, если опрашиваемый находится вне зоны самоизоляции (разница в данных геолокации 100 метров) или игнорирует сообщение – к нему отправляют уполномоченных лиц. Если будет доказано нарушение режима самоизоляции, тогда составят протокол об административных правонарушениях и наложат штраф в 17 тысяч гривен.

Telegram-бот легко и легко удалить после завершения карантина.

Ранее сообщалось, что в Киеве с нарушителей карантина взыскали более 170 тыс. грн.