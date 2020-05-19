В Киеве будут организованы дополнительные специальные рейсы автобусных маршрутов с 19 мая.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Густелев, сообщает пресс-служба КГГА.

“По результатам анализа перевозок пассажиров запускаются еще три рейса автомобильного транспорта”, – сказал он.

По его словам, транспорт будет двигаться по маршрутам: № 37 – “Станция метро “Святошин”- жилой массив Западный (с. Чайки)”; № 42 – “Улица Митрополита Андрея Шептицкого – улица Елизаветы Чавдар”; № 104 – “Бортничи – станция метро “Харьковская”.

В КГГА объяснили, что организация указанных рейсов удовлетворит потребность в перевозках жителей отдаленных микрорайонов столицы, таких как Чайки и Бортничи, а также улучшит транспортное сообщение между Днепровским и Дарницким районами.