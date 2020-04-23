В столице начал работу первый в Украине онлайн садик, рассчитанный на детишек в возрасте 4-6 лет.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

“Именно для самых молодых киевлян заработал Детский сад онлайн на платформе образовательного Хабу города Киева. Но мы открыты для всех маленьких украинцев и призываем родителей присоединиться к нашей инициативе. Город помогает родителям во время карантина, используя все свои возможности, и мы готовы подставить свое плечо всем украинским регионам, которые в условиях карантина оказались один на один с подобными проблемами” , – сообщил директор КНП “Образовательное агентство города Киева” Бадри Лолашвили.

Отныне, во время карантина, с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней, дети могут “посещать” интересные и полезные занятия, которые проводят специалисты. Расписание занятий будет неизменным во все дни:

10:00 – сказка-йога;

11:00 – английский для детей;

12:00 – развивающие занятия.

Также все занятия доступны в записи.

“Данный проект уже вызвал большой интерес как среди родителей, так и среди украинских селебрити. Сейчас в рамках детского сада онлайн, мы пригласили известных украинцев провести дополнительные занятия, и надеемся, что они не останутся в стороне. Мы приглашаем публичных лиц провести собственное занятия онлайн для детей. Это может быть и мастер-класс, и чтение сказки, и любая другая активность – главное, чтобы это было искренне и от души”, – подчеркнула директор Образовательного Хабу города Киева Мария Богуслав.