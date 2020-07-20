Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, сколько людей заразились коронавирусом за последние сутки в столице.

Об этом мэр написал в своем Telegram-канале.

“Еще у 77 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошлые сутки. По состоянию на сегодняшний день в столице уже 6961 подтвержденный случай заболевания COVID-19”, – сообщил Кличко

При этом городской голова Киева уточнил, что за последние сутки в столице заболели 36 женщин, 38 мужчин и 3 ребенка.

“В больницы столицы госпитализировали 15 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей”, – уточнил он.