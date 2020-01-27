В Киеве зарегистрировали случай «не китайского» коронавируса

В Киеве зафиксировали один случай коронавируса, но заявили, что это не nCoV.

Об этом сообщает пресс-служба “Киевского городского лабораторного центра” в Facebook.

“По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) – 3, грипп А нетипований – 1, грипп В – 3, аденовирус – 2, бокавирус – 1, короновирус – 1 и риновирус – 1″, – сказано в сообщении.

При этом в комментариях к публикации в пресс-службе ответили на вопросы пользователей, что речь идет не о новом китайском коронавирусе.

Также в заявлении констатировали, что в целом за четвертую неделю 2020-го года в столице было зарегистрировано 10 920 тысяч больных гриппом и простудными инфекциями.