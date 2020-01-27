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В Киеве зарегистрировали случай «не китайского» коронавируса

В Киеве зафиксировали один случай коронавируса, но заявили, что это не nCoV.

Понедельник, 27 января 2020, 14:10

Об этом сообщает пресс-служба “Киевского городского лабораторного центра” в Facebook.

“По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) – 3, грипп А нетипований – 1, грипп В – 3, аденовирус – 2, бокавирус – 1, короновирус – 1 и риновирус – 1″, – сказано в сообщении.

При этом в комментариях к публикации в пресс-службе ответили на вопросы пользователей, что речь идет не о новом китайском коронавирусе.

Также в заявлении констатировали, что в целом за четвертую неделю 2020-го года в столице было зарегистрировано 10 920 тысяч больных гриппом и простудными инфекциями.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.

25 января лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что темпы распространения опасного коронавируса в стране ускоряются, и ситуация является непростой. Согласно последним данным, в Китае зарегистрировано 1372 случая заболевания, 41 человек скончался.

  • В Канаде подтвердили первый случай заражения опасным коронавирусом нового типа 2019-nCoV из Китая. Также случаи заражения были зафиксированы в 3 штатах США. 
  • 24 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о создании оперативного штаба в связи со вспышкой опасного коронавируса в Китае и призвал украинцев не волноваться.
  • Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 26 января отправился в Китай в связи со вспышкой коронавируса нового типа.
Теги: Київ, вирус, Китай, Украина

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