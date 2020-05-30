В субботу, 30 мая, в Киеве затопило некоторые улицы и дороги города из-за сильного проливного дождя.

Видео сегодняшних событий опубликовали пользователи Instagram.

Затопленные дороги – следствие несовершенно работающей системы сливов и канализации, так как воды не успевает уходить.

Теперь коммунальные службы работают в усиленном режиме для ликвидации подтоплений.

“От значительного количества дождя в столице возникли локальные подтопления. Их оперативно ликвидировали. Гидрослужба использует мотопомпы, насосные станции. Накануне очищали стоки гидромониторами. Завершают работы на улице Пестеля. Там проблема возникла из-за значительного повышения уровня реки Лыбедь, в которую попадает вода из ливнестоков. Также заканчиваем работы на Броварском проспекте возле станции метро “Черниговская”, – сообщили на сайте КГГА.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 30.05.2020 Публикация от Андрей Калиниченко-100% (@kalinichenko777) 30 Май 2020 в 2:04 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Улица Стаценко сейчас #киев #потоп Публикация от Eugene (@eugene_alekeev) 30 Май 2020 в 4:37 PDT

Также стоит отметить, что вечером дождь в Киеве только усилится.

По данным Укргидрометцентра, к 21:00 30 мая в столице дождь достигнет критерия значительного — I уровень опасности, желтый.