Видео сегодняшних событий опубликовали пользователи Instagram.
Затопленные дороги – следствие несовершенно работающей системы сливов и канализации, так как воды не успевает уходить.
Теперь коммунальные службы работают в усиленном режиме для ликвидации подтоплений.
“От значительного количества дождя в столице возникли локальные подтопления. Их оперативно ликвидировали. Гидрослужба использует мотопомпы, насосные станции. Накануне очищали стоки гидромониторами. Завершают работы на улице Пестеля. Там проблема возникла из-за значительного повышения уровня реки Лыбедь, в которую попадает вода из ливнестоков. Также заканчиваем работы на Броварском проспекте возле станции метро “Черниговская”, – сообщили на сайте КГГА.
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⚡️Машины в Киеве снова перешли в плавающий режим Из-за продолжительного дождя в Киеве в очередной раз затопило дорогу возле метро Черниговская. Проезд для транспорта затруднён. Образовалась пробка. Это уже второй случай такой за месяц в Киеве, и буквально на днях подобное было в Одессе и Николаеве. Даже погода показывает перед местными выборами, какой мэр чего полезного сделал🤷🏻♂️ Но, в этом есть и положительный момент, засуха, о которой рассказывал Зеленский, теперь не так страшна.
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Ливнёвки! Аааауууууу! Набережная тонет! Такими темпами – скоро будем ездить по зеркала в воде. #Вышгород #дождь #ливень
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Киев уходит под воду🌧 Подтопления зафиксированы на Броварском проспекте возле станции метро «Черниговская», а также на улице Пестеля, где значительно поднялся уровень реки Лыбидь, в которую попадает вода из ливнестоков. Можно облегчить работу коммунальщиков, и в случае выявления мест подтоплений сообщить в круглосуточную диспетчерскую КК «Киевавтодор» по тел .: 284-74-19. Кстати, пасмурная погода, судя по прогнозам, простоит еще целую неделю, так что не прячьте зонты☂️ и резиновые сапоги. #Деластоличные #погода #прогноз #дождь #ливень #прогнозпогоды #потоп #сок #каналсок
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Также стоит отметить, что вечером дождь в Киеве только усилится.
По данным Укргидрометцентра, к 21:00 30 мая в столице дождь достигнет критерия значительного — I уровень опасности, желтый.
- 28 мая в Одессе сильный ливень затопил несколько улиц, общественный транспорт остановился.