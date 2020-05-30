Видео сегодняшних событий опубликовали пользователи Instagram.

Затопленные дороги – следствие несовершенно работающей системы сливов и канализации, так как воды не успевает уходить.

Теперь коммунальные службы работают в усиленном режиме для ликвидации подтоплений.

“От значительного количества дождя в столице возникли локальные подтопления. Их оперативно ликвидировали. Гидрослужба использует мотопомпы, насосные станции. Накануне очищали стоки гидромониторами. Завершают работы на улице Пестеля. Там проблема возникла из-за значительного повышения уровня реки Лыбедь, в которую попадает вода из ливнестоков. Также заканчиваем работы на Броварском проспекте возле станции метро “Черниговская”, – сообщили на сайте КГГА.

 

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⚡️Машины в Киеве снова перешли в плавающий режим Из-за продолжительного дождя в Киеве в очередной раз затопило дорогу возле метро Черниговская. Проезд для транспорта затруднён. Образовалась пробка. Это уже второй случай такой за месяц в Киеве, и буквально на днях подобное было в Одессе и Николаеве. Даже погода показывает перед местными выборами, какой мэр чего полезного сделал🤷🏻‍♂️ Но, в этом есть и положительный момент, засуха, о которой рассказывал Зеленский, теперь не так страшна.

Публикация от Новостной Канал «ТИХО!» (@tiho.ua)

 

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30.05.2020

Публикация от Андрей Калиниченко-100% (@kalinichenko777)

 

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Киев уходит под воду🌧 Подтопления зафиксированы на Броварском проспекте возле станции метро «Черниговская», а также на улице Пестеля, где значительно поднялся уровень реки Лыбидь, в которую попадает вода из ливнестоков. Можно облегчить работу коммунальщиков, и в случае выявления мест подтоплений сообщить в круглосуточную диспетчерскую КК «Киевавтодор» по тел .: 284-74-19. Кстати, пасмурная погода, судя по прогнозам, простоит еще целую неделю, так что не прячьте зонты☂️ и резиновые сапоги. #Деластоличные #погода #прогноз #дождь #ливень #прогнозпогоды #потоп #сок #каналсок

Публикация от СОК (@_the_sok_)

 

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Улица Стаценко сейчас #киев #потоп

Публикация от Eugene (@eugene_alekeev)

Также стоит отметить, что вечером дождь в Киеве только усилится.

По данным Укргидрометцентра, к 21:00 30 мая в столице дождь достигнет критерия значительного — I уровень опасности, желтый.

  • 28 мая в Одессе сильный ливень затопил несколько улиц, общественный транспорт остановился.