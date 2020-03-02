Более 600 собственников бизнеса, 30 международных инвесторов и более 40 спикеров обсудили вопросы привлечения инвестиций, механизмы концессии и приватизации, проведение земельной реформы и вовлечение бизнеса в сферу образования и подготовки специалистов.

Level Up Ukraine 2020 собрал множество стейкхолдеров для выработки решений, способных улучшить инвестиционную привлекательность Украины и запустить новый этап экономического роста в истории страны. О ключевой теме мероприятия – принципах создания большего, говорили представители бизнес-ассоциаций, иностранные инвесторы, экономические эксперты, представители власти и международных организаций.

В ходе панели “Постоянное развитие: принципы непрерывного образования для бизнеса, власти и взрослого населения страны” участники обсудили проблемы качества образования в нашей стране и мире в целом.

По мнению директора по продажам и абонентскому обслуживания компании Vodafone – партнера инновационных решений форума Level UP Ukraine 2020, Евгения Булаха бизнес должен помогать ВУЗам готовить студентов к конкуренции на рынке труда.

“Мы испытываем дефицит кадров в новых технологических сферах. Чтобы появлялись специалисты не только для нас, но и для рынка, нам необходимо поддерживать ВУЗы”, – сказал Булах. Он привел пример Vodafone, которая поддерживает образовательные программы в Государственном университете телекоммуникаций.

“Мы понимаем, что в мире есть огромное количество данных. Мы, как телекоммуникационная компания, тоже владеем этими данными. Данные – это новая нефть. Мы должны зарождать и развивать компетенцию в этой сфере, чтобы из вузов выпускались те, кто сразу может приносить пользу индустрии”, – подчеркнул представитель Vodafone.

Независимый директор и член Правления Georgian Industrial Group Гела Бежуашвили поделился опытом создания Европейской школы. По его мнению, школьное образование должно находиться в фокусе любого государства. А целью каждой школы должно стать предоставление ученикам реальных компетенций – умения использовать приобретенные знания в работе. “Сегодня преподаватели знают свой предмет, но не знают, как его преподавать. У них есть современное цифровое оборудование, но они не знают, как его использовать. Именно поэтому мы разработали 10-летнюю программу цифровой трансформации школы. Мы обучаем учителей использовать все современные средства”, – отметил Бежуашвили.

В рамках панели “Инвестиции в инфраструктуру. Вопросы развития концессии и приватизации” Глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко сообщил, что Фонд планирует в 2020 году выставить на приватизацию от 300 до 500 объектов, в том числе 5 объектов, входящих в перечень “большой приватизации”.

“Значительная часть государственных предприятий являются “кормушками”, за счет которых обогащаются отдельные финансово-политические группы. Приватизация позволит разорвать этот “порочный круг”, когда вымываются из госпредприятий деньги, которые затем используются для финансирования партий и прихода к власти”, – отметил глава Фонда.

В госбюджете-2020 заложена сумма в 12 млрд грн от приватизации, но важнейшая задача – не столько доходы в казну, сколько обеспечить приход инвесторов, которые готовы вкладывать в модернизацию предприятий и расширять социальные гарантии для их сотрудников.

“Моя задача – превратить приватизацию в прозрачный процесс и обеспечить приход стратегических инвесторов. Мы разработали инвестиционное меню, где есть предложения для инвестора с любыми финансовыми возможностями”, – подчеркнул Сенниченко.

Участники также обсудили опыт передачи в концессию морских портов “Ольвия” и “Херсон”. Как известно, победителем концессионного конкурса по порту “Херсон” стал крупнейший холдинг Грузии Georgian Industrial Group. Его владелец Давид Бежуашвили отметил, что концессионный конкурс был проведен максимально прозрачно, а органы власти Украины оказали всестороннюю поддержку его участникам. В целом, Georgian Industrial Group заинтересована наращивать свое присутствие на рынке Украины и присматривается к другим объектам инвестирования, помимо портов.

“Могу подтвердить, что в рамках концессионных конкурсов была оказана беспрецедентная поддержка со стороны власти. Надеемся, что практика использования концессионных механизмов будет масштабироваться во имя модернизации инфраструктуры Украины”, ва – заявила Наталья Ульянова, автор проекта Level UP Ukraine и Вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины. Ульянова добавила, что Level Up Ukraine готов выступить платформой, где будут нарабатываться концепции подобных проектов.

Григол Катамадзе, соорганизатор форума Level UP Ukraine и Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины в своем выступлении подчеркнул важность усиления защиты прав собственности, а также необходимость адаптации украинского бизнеса к требованиям законодательства стран Евросоюза. Для получения качественных консультаций по этому вопросу Ассоциация налогоплательщиков Украины подписала меморандум о взаимодействии с Европейским Экономическим Сенатом. Кроме того, Катамазде призвал правительство и парламент прислушаться к пожеланиям бизнеса и заменить налог на прибыль предприятий налогом на выведенный капитал. Эффективность этого шага уже продемонстрирована в странах Балтии и Грузии.

Поскольку Level UP Ukraine является постоянно действующей площадкой, закрытие Форума-2020 означает начало работы над Форумом-2021. Организаторы прогнозируют, что в следующем году Форум будет еще более масштабным и расширит географию участников.