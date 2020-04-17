Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

Так, количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 61 человека. Из них – 7 медиков. Всего в Киеве уже 705 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Среди новых заболевших: 31 женщина в возрасте от 20 до 97 лет и 28 мужчин – от 19 до 71 года, а также двое детей, которым по 12 лет.

“В Киево-Печерской Лавре зарегистрировали еще 7 случаев заболевания”, – уточнил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

“Вылечились от коронавируса в столице на сегодняшний день 30 человек”, – заявил Кличко.

Согласно обнародованной на сайте КГГА карте, больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Печерском районе – 196 (12 новых за сутки).

На втором месте по количеству заболевших – Дарницкий район Киева (155 случаев, 10 новых за сутки).

Далее идут Шевченковский район (73 случая, 6 новых за сутки) и Соломенский район (71 случай, 4 новых за сутки).