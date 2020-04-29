Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
“Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 43 человека. Пятеро из них – медики. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, – летальный. На сегодняшний день в столице 1341 подтвержденный случай заболевания COVID-19”, – отметил Кличко.
Среди заболевших за последние сутки:
• 21 женщина в возрасте от 25 до 60 лет;
• 20 мужчин от 20 до 66 лет;
• одна девочка 12 лет и мальчик, которому 9 лет.
“Среди случаев заболевания, подтвержденных за минувшие сутки, – два в Киево-Печерской Лавре”, – уточнил Кличко.
В больницы города госпитализировали 17 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
В течение двух последних дней выздоровели еще 5 киевлян. Всего в столице за этот период побороли коронавирус 69 человек.
Согласно обнародованной на сайте КГГА карте, больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Печерском районе столицы (312 случаев, 6 новых за сутки).
На втором месте по количеству заболевших – Дарницкий район Киева (200 случаев, 9 новых).
Далее идут Соломенский (134 случая, 6 новых), Голосеевский (127 случаев, 4 новых) и Днепровский (123 случая, 6 новых) районы столицы.
- Накануне мэр Киева Виталий Кличко представил план первого этапа выхода из карантина в столице. Он начнется, если “на 12 мая не будет резкого увеличения количества больных”