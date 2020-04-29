В Киеве за сутки заражение коронавирусом COVID-19 подтвердили еще у 43 человек. В частности, новые случаи зафиксированы в Киево-Печерской Лавре.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 43 человека. Пятеро из них – медики. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, – летальный. На сегодняшний день в столице 1341 подтвержденный случай заболевания COVID-19”, – отметил Кличко.

Среди заболевших за последние сутки:

• 21 женщина в возрасте от 25 до 60 лет;

• 20 мужчин от 20 до 66 лет;

• одна девочка 12 лет и мальчик, которому 9 лет.

“Среди случаев заболевания, подтвержденных за минувшие сутки, – два в Киево-Печерской Лавре”, – уточнил Кличко.

В больницы города госпитализировали 17 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

В течение двух последних дней выздоровели еще 5 киевлян. Всего в столице за этот период побороли коронавирус 69 человек.

Согласно обнародованной на сайте КГГА карте, больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Печерском районе столицы (312 случаев, 6 новых за сутки).

На втором месте по количеству заболевших – Дарницкий район Киева (200 случаев, 9 новых).

Далее идут Соломенский (134 случая, 6 новых), Голосеевский (127 случаев, 4 новых) и Днепровский (123 случая, 6 новых) районы столицы.