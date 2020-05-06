Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
Он уточнил, что среди заболевших есть трое медиков.
“Новости сегодня – не очень оптимистичны. Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 68 человек. Трое из них – медики… 17 из случаев, подтвержденных за минувшие сутки, – в Киево-Печерской Лавре”, – отметил Кличко.
Среди заболевших:
• 21 женщина в возрасте от 23 до 76 лет;
• 45 мужчин в возрасте от 19 до 76 лет;
• девочка четырех лет и мальчик, которому 5 лет.
В общей сложности в столице уже 1651 подтвержденный случай заболевания COVID-19.
В больницах столицы от коронавируса сегодня лечатся 205 человек, 35 из них – в тяжелом состоянии.
“Сегодня в больницах столицы от коронавируса лечатся 205 человек, в том числе пятеро детей. 35 пациентов в тяжелом состоянии. Трое – подключены к аппаратам вентиляции легких. Также в стационарах находятся 67 киевлян с подозрением на коронавирус. Среди них – 8 детей”, – рассказал Кличко.
Он уточнил, что коронавирус уже преодолели 99 киевлян.
Согласно обнародованной мэром Киева карте, больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Печерском районе столицы (359 случаев, 23 новых за сутки).
На втором месте по количеству заболевших – Дарницкий район Киева (278 случаев, 17 новых).
Далее идут Соломенский (158 случаев, 5 новых), Днепровский (150 случаев, 1 новый) и Голосеевский (149 случаев, 4 новых) районы Киева.
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