Об этом проинформировал сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
Всего за минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 61 человека в столице, из которых трое медиков. Также зафиксирован еще один летальный случай. Всего в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Среди заболевших: 26 женщин в возрасте от 26 до 65 лет и 29 мужчин – от 20 до 67 лет. Заболели также шестеро детей.
В больницы столицы госпитализировали 28 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
“Из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, еще один в Киево-Печерской Лавре и три – в Ионинском монастыре”, – отметил Кличко.
Он проинформировал, что в Киево-Печерской Лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, а также помещений духовной академии и семинарии.
“Вчера в Лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, а также помещений духовной академии и семинарии. Установили там медицинские посты, которые ежедневно измеряют температуру и уровень оксигенации монахам с признаками болезни и тем, кто лечится на самоизоляции. Если есть медицинские показания – их госпитализируют”, – заявил Кличко.
По словам мэра, вчера из Лавры госпитализировали одну монахиню и двух учеников семинарии. Также был осуществлен забор образцов на ПЦР-тестирование у 20 человек из семинарии.
Сегодня медики продолжат брать образцы на лабораторные исследования.
Ситуация по районам столицы по состоянию на 15 апреля следующая:
- Накануне мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в столице от коронавируса COVID-19 скончался монах Свято-Успенской Почаевской Лавры.
- 13 апреля сообщалось, что в Киево-Печерской лавре подтверждено уже более 90 случаев коронавируса. Монастырь закрыли на карантин.
- Информация о вспышке коронавируса в Киево-Печерской Лавре появилась вечером 5 апреля. На следующий день было официально сообщено о четырех заболевших. 9 апреля стало известно, что в Лавре коронавирус подтвердили еще у 26 человек.
- Ранее в Сети сообщалось, что у призывавшего не ограничивать церковные службы из-за коронавируса настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита РПЦ в Украине Павла выявили COVID-19.