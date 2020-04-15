За минувшие сутки в Киево-Печерской Лавре подтвердили еще один случай заражения коронавирусом COVID-19. Кроме того, три случая обнаружены в Ионинском монастыре.

Об этом проинформировал сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

Всего за минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 61 человека в столице, из которых трое медиков. Также зафиксирован еще один летальный случай. Всего в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Среди заболевших: 26 женщин в возрасте от 26 до 65 лет и 29 мужчин – от 20 до 67 лет. Заболели также шестеро детей.

В больницы столицы госпитализировали 28 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

“Из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, еще один в Киево-Печерской Лавре и три – в Ионинском монастыре”, – отметил Кличко.

Он проинформировал, что в Киево-Печерской Лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, а также помещений духовной академии и семинарии.

“Вчера в Лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, а также помещений духовной академии и семинарии. Установили там медицинские посты, которые ежедневно измеряют температуру и уровень оксигенации монахам с признаками болезни и тем, кто лечится на самоизоляции. Если есть медицинские показания – их госпитализируют”, – заявил Кличко.

По словам мэра, вчера из Лавры госпитализировали одну монахиню и двух учеников семинарии. Также был осуществлен забор образцов на ПЦР-тестирование у 20 человек из семинарии.

Сегодня медики продолжат брать образцы на лабораторные исследования.

Ситуация по районам столицы по состоянию на 15 апреля следующая: