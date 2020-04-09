Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
“Отмечу: из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, 26 – в Киево-Печерской Лавре. Сложно представить, какой может быть цепь дальнейшей передачи инфекции. Вот почему я с волнением ожидаю нынешнюю Пасху. Чтобы после праздников ситуация резко не обострилась. Чтобы мы не имели сотен новых больных”, – подчеркнул Кличко.
Он уточнил, что уже несколько раз встречался с представителями всех конфессий и призывал их соблюдать карантинные ограничения. Одна из таких встреч произошла накануне.
“Мы обсуждали, что службы следует проводить в ограниченном режиме – максимально задействовать онлайн-трансляции. Были на встрече и представители Национальной полиции. Они обратились с тем, чтобы у храмов не собирали массово людей. Обсуждали и ограничения по посещению кладбищ в поминальные дни”, – рассказал Кличко.
В связи с этим мэр столицы в очередной раз призвал киевлян оставаться на праздники дома.
(На видео – с 1:23)
Стоит отметить, что информация о вспышке коронавируса в Киево-Печерской Лавре появилась вечером 5 апреля. На следующий день было официально сообщено о четырех заболевших.
- Ранее в Сети появилась информация, что у призывавшего не ограничивать церковные службы из-за коронавируса настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита РПЦ в Украине Павла выявили COVID-19.