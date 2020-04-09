В Киеве за сутки подтвердили 41 случай заражения коронавирусом COVID-19, из них 26 – в Киево-Печерской Лавре.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“Отмечу: из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, 26 – в Киево-Печерской Лавре. Сложно представить, какой может быть цепь дальнейшей передачи инфекции. Вот почему я с волнением ожидаю нынешнюю Пасху. Чтобы после праздников ситуация резко не обострилась. Чтобы мы не имели сотен новых больных”, – подчеркнул Кличко.

Он уточнил, что уже несколько раз встречался с представителями всех конфессий и призывал их соблюдать карантинные ограничения. Одна из таких встреч произошла накануне.

“Мы обсуждали, что службы следует проводить в ограниченном режиме – максимально задействовать онлайн-трансляции. Были на встрече и представители Национальной полиции. Они обратились с тем, чтобы у храмов не собирали массово людей. Обсуждали и ограничения по посещению кладбищ в поминальные дни”, – рассказал Кличко.

В связи с этим мэр столицы в очередной раз призвал киевлян оставаться на праздники дома.

(На видео – с 1:23)

Стоит отметить, что информация о вспышке коронавируса в Киево-Печерской Лавре появилась вечером 5 апреля. На следующий день было официально сообщено о четырех заболевших.