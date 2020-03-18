Об этом проинформировал сегодня на брифинге генеральный директор коммунального предприятия Дмитрий Левченко.
Так, согласно постановлению Правительства, с 18 марта по 3 апреля запрещены “перевозки более 10 пассажиров одновременно” в трамваях, троллейбусах, автобусах и автомобильном транспорте. Такие меры были предприняты с целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19 на территории Украины.
По словам Левченко, за количеством пассажиров должны в первую очередь следить водители и кондукторы. Но также привлекаются полицейские.
“Это контролируют наши водители, кондукторы. Но мы также обратились к Национальной полиции по поводу помощи нам в контролировании данной ситуации. Потому что очень много людей сегодня вышли на улицы… Мы стараемся как-то предупреждать, что уже есть 10 человек в подвижном составе, поэтому просим дождаться другого подвижного состава”, – заявил Левченко.
В ответ на реплику журналиста, что подобные действия не наблюдались сегодня в столице, он заявил: “Ну, мы пытаемся это сделать вместе с полицией”.
Также Левченко рассказал, какое наказание предусмотрено для тех водителей, которые впускают в транспортные средства более 10 пассажиров.
“Уже есть приказ от предприятия. Это будет дисциплинарная ответственность. Это от лишения премии вплоть до увольнения”, – подчеркнул он.
Левченко заверил, что в Киеве не было уменьшено количество наземного транспорта. Так, по столице курсируют около 1500 транспортных средств коммунального предприятия: более 700 автобусов, 400 троллейбусов, 300 трамваев.
Он уточнил, что дважды в день в транспорте проводится дезинфекция (перед движением и перед заездом в депо), а все кондукторы обеспечены медицинскими масками.
“Почти все маршруты коммунального предприятия “Киевпастранс” дублируют все линии метрополитена”, – заявил Левченко, комментируя закрытие метро в столице.
(На видео – с 6:50)
- Накануне мэр Киева Виталий Кличко объявил, что 17 марта с 23:00 вечера прекращает работу метрополитен в связи с введением в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19. В связи с этим КП “Киевпастранс” обнародовал маршруты наземного транспорта, которые дублируют ветки метро.
- Накануне заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заверил, что со среды, 18 марта, пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт в связи с введением карантина из-за коронавируса. Он также отмечал, что “принято решение о перевозке не более 10 человек” в городском транспорте.
- В наземном пассажирском транспорте Киева сегодня утром не наблюдалось ограничений по количеству пассажиров, несмотря на распоряжение Правительства.