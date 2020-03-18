В КП "Киевпастранс" намерены лишать премий или даже увольнять водителей, которые будут пускать в наземные пассажирские транспортные средства более 10 человек.

Об этом проинформировал сегодня на брифинге генеральный директор коммунального предприятия Дмитрий Левченко.

Так, согласно постановлению Правительства, с 18 марта по 3 апреля запрещены “перевозки более 10 пассажиров одновременно” в трамваях, троллейбусах, автобусах и автомобильном транспорте. Такие меры были предприняты с целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19 на территории Украины.

По словам Левченко, за количеством пассажиров должны в первую очередь следить водители и кондукторы. Но также привлекаются полицейские.

“Это контролируют наши водители, кондукторы. Но мы также обратились к Национальной полиции по поводу помощи нам в контролировании данной ситуации. Потому что очень много людей сегодня вышли на улицы… Мы стараемся как-то предупреждать, что уже есть 10 человек в подвижном составе, поэтому просим дождаться другого подвижного состава”, – заявил Левченко.

В ответ на реплику журналиста, что подобные действия не наблюдались сегодня в столице, он заявил: “Ну, мы пытаемся это сделать вместе с полицией”.

Также Левченко рассказал, какое наказание предусмотрено для тех водителей, которые впускают в транспортные средства более 10 пассажиров.

“Уже есть приказ от предприятия. Это будет дисциплинарная ответственность. Это от лишения премии вплоть до увольнения”, – подчеркнул он.

Левченко заверил, что в Киеве не было уменьшено количество наземного транспорта. Так, по столице курсируют около 1500 транспортных средств коммунального предприятия: более 700 автобусов, 400 троллейбусов, 300 трамваев.

Он уточнил, что дважды в день в транспорте проводится дезинфекция (перед движением и перед заездом в депо), а все кондукторы обеспечены медицинскими масками.

“Почти все маршруты коммунального предприятия “Киевпастранс” дублируют все линии метрополитена”, – заявил Левченко, комментируя закрытие метро в столице.

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(На видео – с 6:50)