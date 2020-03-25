Об этом сообщает журналистский проект Bihus.Info, ссылаясь на текст соответствующего указа.

Указ касается 17 выбранных медучреждения Киева (Александровская больница, Детская клиническая больница №7 и Киевский городской центр детской нейрохирургии и др.), “которые определены для предоставления медицинской помощи лицам, в отношении которых осуществляется государственная охрана”.

В этот круг лиц, как известно, входит целый ряд должностным лиц страны — президент, премьер-министру, генпрокурору, председателю Конституционного суда, министры и так далее.

Для этих лиц, согласно указу, в больницах должны подготовить:

особые изолированные от других помещений палаты с площадью не менее 13 кв.м. с затененными окнами и удобной коммуникацией с операционным блоком, диагностическим и другими отделениями;

отдельные операционные и обеспечить их необходимыми лекарствами, медицинскими средствами и оборудованием;

место для развертывание опять отдельных сестринских круглосуточных постов в вышеуказанных палатах или возле них;

профессиональные бригады медпомощи, в которые должны войти водитель, двое фельдшеров и врач с опытом работы более 5 лет или “наиболее квалифицированных медицинских работников” из тех, кто имеются;

“Причина выдачи такого приказа в документе не объясняется, но очевидно, что им стало распространение коронавируса”, — отметили журналисты Bihus.Info.

Комментируя это сообщение в своем Telegram-канале, мэр Киева Виталий Кличко заверил, что VIP-палат для чиновников нет. Одновременно с этим он заявил, что информация выясняется.

“Что касается VIP-палат, якобы, для депутатов и других чиновников, – такого нет, я поднял информацию по распоряжению, которое опубликовали СМИ. Сейчас выясняем все детали”, — сказал Виталий Кличко.

Вместе с тем, он подчеркнул, что такие условия могут касаться исключительно руководства государства и так “было всегда”.

“Действительно, всегда так было, что первые лица государства — Президент, Премьер-министр, Председатель Верховной Рады — на случай заболевания должны иметь определенные условия. Отдельные палаты и чтобы рядом находилась государственная охрана. Такая практика всегда была. и, кстати, не только в Украине”, — добавил он.