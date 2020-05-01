Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
Накануне на одной из центральных улиц Боярки повредили фонтан. В результате хулиганских действий от фонтана отломилась верхняя часть. Падая, элемент фонтана повредил бассейн. Фонтан не подлежит реконструкции.
О происшествии в полицию заявил местный чиновник, который узнал о произошедшем в Сети. Видео, на котором запечатлены хулиганские действия неизвестного лица, приведшие к разрушению фонтана, было обнаружено и полицейскими.
Злоумышленницу удалось разыскать. Ею оказалась 20-летняя местная жительница.
“Полицейским девушка пояснила, что с родной сестрой на плечах хотела сфотографироваться на верхушке фонтана”, — рассказали в главке.
Теперь девушке грозит уголовная ответственность по ч.1 ст. 296 УКУ (хулиганство). Убытки в результате разрушения фонтана оценили в 37 тысяч гривен.
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