В городе Боярка (Киевская область) 20-летняя местная жительница сломала фонтан, взобравшись на него для фотосессии.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Накануне на одной из центральных улиц Боярки повредили фонтан. В результате хулиганских действий от фонтана отломилась верхняя часть. Падая, элемент фонтана повредил бассейн. Фонтан не подлежит реконструкции.

О происшествии в полицию заявил местный чиновник, который узнал о произошедшем в Сети. Видео, на котором запечатлены хулиганские действия неизвестного лица, приведшие к разрушению фонтана, было обнаружено и полицейскими.

Злоумышленницу удалось разыскать. Ею оказалась 20-летняя местная жительница.

“Полицейским девушка пояснила, что с родной сестрой на плечах хотела сфотографироваться на верхушке фонтана”, — рассказали в главке.

Теперь девушке грозит уголовная ответственность по ч.1 ст. 296 УКУ (хулиганство). Убытки в результате разрушения фонтана оценили в 37 тысяч гривен.