Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
“9 июля в 8:55 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о возгорании мусора на несанкционированной свалке твердых бытовых отходов в с. Триполье на площади 300 кв.м отдельными очагами”, – сказано в сообщении.
К месту пожара были направлены караулы пожарно-спасательных частей из населенных пунктов Козин, Украинка и Обухов. На месте работало 3 пожарных автомобиля.
В 12:10 пожар на площади в 300 метров квадратных был локализован, однако работы по полной ликвидации еще продолжаются.
- Ранее сообщалось, что масштабный пожар в Луганской области распространился на село Смоляниново Новоайдарского района. Огонь уничтожил несколько десятков жилых домов, погиб местный житель.
- Предварительно погибли четыре и пострадали девять человек.
- Позже Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пожары в Луганской области удалось локализовать.
- По одной из версий пожар мог начаться из-за обстрела боевиков.
- Утром 9 июля в Луганской области определили чрезвычайную ситуацию регионального уровня.