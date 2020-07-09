В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали о пожаре на свалке в Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

“9 июля в 8:55 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о возгорании мусора на несанкционированной свалке твердых бытовых отходов в с. Триполье на площади 300 кв.м отдельными очагами”, – сказано в сообщении.

К месту пожара были направлены караулы пожарно-спасательных частей из населенных пунктов Козин, Украинка и Обухов. На месте работало 3 пожарных автомобиля.

В 12:10 пожар на площади в 300 метров квадратных был локализован, однако работы по полной ликвидации еще продолжаются.