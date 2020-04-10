В Киевской области ужесточают карантин и вводят дополнительные ограничения на передвижение граждан на выходных 11 – 12 апреля, а также 18 – 19 апреля.

Соответствующее решение было принято сегодня на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

Согласно сообщению пресс-службы Киевской ОГА, принято решение:

• Рекомендовать органам местного самоуправления Киевской области ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней: с 13:00 субботы, 11 апреля, до 6:00 понедельника, 13 апреля, а также с 13:00 субботы, 18 апреля, до 6:00 вторника, 21 апреля.

• Усилить контроль за соблюдением установленных ограничений на территории населенных пунктов, в том числе в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей.

• Усилить контроль за выполнением карантинных мер в культовых сооружениях (церквях и так далее).

• Ограничить доступ граждан к местам захоронений и с соблюдением правил карантина: не более, чем по двое и в защитных масках.

• При обнаружении в организованных трудовых коллективах больных коронавирусом: на 14 календарных дней ввести противоэпидемические меры на таких предприятиях; составлять план ликвидации очага инфекционного заболевания по каждому такому субъекту хозяйствования.

• Проинформировать население об административной и уголовной ответственности за нарушение санитарных правил и законодательства.

• Рекомендовать гражданам, при первых признаках респираторной инфекции, оставаться дома (по месту пребывания (проживания)) и немедленно обращаться за медпомощью.