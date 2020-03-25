Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Инцидент произошел в селе Козаровичи. Во время патрулирования полицейские нашли в заброшенном здании бывшего дома культуры лабораторию и вызвали на место следователей.

В ходе проведения обысков правоохранители обнаружили пластиковые цистерны с веществами, оборудование для изготовления антисептиков и этикетки, предназначенные для готовой продукции.

Помимо этого, в участок были направлены двое граждан, которые пребывали на территории здания в момент выявления подпольного цеха.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 1. ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф от пяти тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

Полицейские продолжили расследования для выяснения подробностей.