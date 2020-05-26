После паузы из-за карантина в Киевской области возобновляются пассажирские перевозки.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Уточняется, что перевозки в области возобновятся уже сегодня, 26 мая.

“С сегодняшнего дня разрешены перевозки пассажиров и внутри области. Надеюсь на гражданскую ответственность водителей и пассажиров. Добросовестно следуйте определенным санитарным правилам, чтобы не пришлось возвращать строгие карантинные ограничения”, – рассказал временно исполняющий обязанности главы ОГА Василий Володин.

По словам чиновника, показатель инцидентности в Киевской области не повышается, а значит, ограничительные меры приносят положительные результаты.