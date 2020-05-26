Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.
Уточняется, что перевозки в области возобновятся уже сегодня, 26 мая.
“С сегодняшнего дня разрешены перевозки пассажиров и внутри области. Надеюсь на гражданскую ответственность водителей и пассажиров. Добросовестно следуйте определенным санитарным правилам, чтобы не пришлось возвращать строгие карантинные ограничения”, – рассказал временно исполняющий обязанности главы ОГА Василий Володин.
По словам чиновника, показатель инцидентности в Киевской области не повышается, а значит, ограничительные меры приносят положительные результаты.
- По состоянию на 26 мая в Украине 21 584 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 644 летальных, 7575 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 339 новых случаев, 21 человек умерло (25 мая – 6).