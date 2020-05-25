В Киевской области с 26 мая ослабят карантин - будет запущен общественный транспорт, могут заработать детские сады и отели.

Об этом на брифинге сообщил временный и.о. главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

“Рад сообщить вам, что с завтрашнего дня, 26 мая, в Киевской области карантин смягчен. Разрешены, но при четком контроле за соблюдением требований, регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки в городском, пригородном, междугороднем сообщении и внутри области. При этом количество пассажиров должно равняться количеству сидячих мест”, – сообщил Володин.

Перед началом рабочей смены все работники транспорта должны проходить температурный скрининг. В случае выявленной температуры тела свыше 37,2 ° С или признаков респираторных заболеваний, работники не допускаются к исполнению обязанностей.

Должно быть установлено ​​расстояние между водителем и пассажирами не менее 1 метра или быть прозрачная пластиковая перегородка между водителем и пассажирами. Все члены экипажа должны находиться в респираторах (без клапана) или медицинских масках.

Запрещается перевозка пассажиров, которые не используют респиратор или защитную маску. По возможности, у входной двери транспортного средства целесообразно разместить спиртосодержащие антисептики. При благоприятных погодных условиях рекомендуется осуществлять перевозки при открытых окнах.

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Кроме того, Володин сообщил, что с 26 мая возобновляют работу учреждения дошкольного образования и гостиницы (кроме ресторанов в них). Он добавил, что в области разрешено проведение спортивных соревнований без зрителей и не более 50 участников. Религиозные мероприятия разрешены из расчета один человек на 10 кв. метров помещения, все должны быть в масках, при входе будет измеряться температура.

Он подчеркнул, что решение об ослаблении карантина не окончательное.

“Киевская облгосадминистрация продолжает мониторить эпидемическую ситуацию ежедневно. И в случае, если заболеваемость будет расти, карантин снова может быть усилен. Это все напрямую зависит от нас с вами”, – обратился к жителям Киевской области Володин.