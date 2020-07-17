В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что в Киевской области в поле упал и загорелся легкомоторный самолет учебной школы.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Facebook.

Уточняется, что инцидент произошел в Макаровском районе около населенного пункта Наливайковка.

“17 июля в 16:20 в ГСЧС поступила информация о том, что неподалеку от с. Наливайковка Макаровского района в поле произошло падение легкомоторного самолета учебной школы “Aviation Group” с последующим горением”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что погибших в результате падения самолета нет и жизни двух людей, которые находились в самолете, в данный момент ничего не угрожает.

“В 16:40 возгорание самолета ликвидировано. От ГСЧС привлечено 10 человек личного состава и 2 единицы техники”, – говорится в сообщении.