Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.
Отмечается, что соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
С 17 июля в области будет ограничено:
– проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных). В местах их проведения допускается менее 50% от стационарно размещенных мест для сидения и/или меньше одного человека на 5 кв. метров площади здания;
– время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности – с 23 и до 7:00.
Также будет усилен контроль за соблюдением противоэпидемических мер при перевозке пассажиров, работы общественного питания, а также развлекательных заведений в ночное время суток.
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