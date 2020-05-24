Об этом заявил и.о. председателя Киевской областной госадминистрации Василий Володин, сообщает пресс-служба Киевской ОГА.
“Третий день подряд наблюдаем снижение показателя инцидентности в Киевской области. Тенденция дает основания рассчитывать, что карантин в области можно будет смягчать в ближайшие дни. В случае получения нужного показателя, Киевская областная государственная администрация примет такое, крайне ожидаемое, решение немедленно”, – отметил Володин.
По данным Киевского областного лабораторного центра, на 11:00 24 мая показатель инцидентности (общее количество новых случаев за последние 7 дней на 100 тыс. населения) составляет 12,45 при установленной МОЗ норме для ослабления карантина ≤ 12.
Стоит отметить, что всего эпидемической ситуации по заболеваемости коронавирусом характеризуют три показателя: инцидентность, загруженность коек и охват тестированием.
- Ранее сообщалось, что по состоянию на 23 мая девять областей не могут перейти ко второму этапу ослабления карантина через коронавирусную инфекцию.
- В то же время в пресс-службе президента сообщали, что к смягчению карантина не готовы только 6 областей.