Киевская область вскоре может ослабить карантин, поскольку показатель инцидентности снижается третий день подряд.

Об этом заявил и.о. председателя Киевской областной госадминистрации Василий Володин, сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

“Третий день подряд наблюдаем снижение показателя инцидентности в Киевской области. Тенденция дает основания рассчитывать, что карантин в области можно будет смягчать в ближайшие дни. В случае получения нужного показателя, Киевская областная государственная администрация примет такое, крайне ожидаемое, решение немедленно”, – отметил Володин.

По данным Киевского областного лабораторного центра, на 11:00 24 мая показатель инцидентности (общее количество новых случаев за последние 7 дней на 100 тыс. населения) составляет 12,45 при установленной МОЗ норме для ослабления карантина ≤ 12.

Стоит отметить, что всего эпидемической ситуации по заболеваемости коронавирусом характеризуют три показателя: инцидентность, загруженность коек и охват тестированием.