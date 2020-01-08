В Обуховском районе Киевской области владелец частного мини-зоопарка оставил около 50 животных без еды. Возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Предприниматель, владеющий мини-зоопарком в селе Красное под Киевом, бросил без еды 20 овец, 14 коров, 5 лошадей, 2 пони, теленка и козу. Волонтеры и неравнодушные граждане, узнав об этом, принесли на фермерское хозяйство для скота сено, зерно и корма. Одно животное погибло от голода.

“По предварительным данным, в частном мини-зоопарке в селе Красное от голода умер конь. Владелец также оставил более четырех десятков домашних животных без еды. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия, решается вопрос об изъятии животных”, — говорится в сообщении.

В отношении владельца зоопарка открыто уголовное производство о жестоком обращении с животными (ст. 299 Уголовного Кодекса). Ему грозит до полугода ареста или ограничение свободы на срок до трех лет.