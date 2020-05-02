Об этом сообщили на сайте Киевской ОГА.

В области открыты 13 рынков из 74.

“По состоянию на утро 2 мая 2020 года на территории области начали работу 13 агропродовольственных рынков: в Васильковском районе – 4, по 1 в Киево-Святошинском, Сквирском, Броварском, Белоцерковском и Мироновском, в пгт. Гостомель, г. Буча – по одному и два рынка в г. Белая Церковь”, – сказано в сообщении.

В ОГА ожидают, что остальные рынки откроются в ближайшее время при условии строгого следования установленным МОЗ правилам.

Также в сообщении указали, что работу рынков контролируют специальные инспекторы. В первый день работы были обнаружены два нарушения, которые сразу же устранили.