Об этом сообщили на презентации в МВД.

Как рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, министерство запускает Аналитический центр безопасности дорожного движения.

“Это финальный шаг для введения автоматической видеофиксации нарушений ПДД”, – сказал он.

При этом заместитель министра Антон Геращенко заявил, что 40% дорожно-транспортных происшествий из-за превышения скорости.

“У нас на сегодня установлено 20 камер в Киеве и до 1 мая будет установлено еще 30 камер в Киевской области. Эти камеры установлены в местах, где по статистике гибло больше всего наших граждан… С 1 мая каждый, кто будет превышать скорость, будет получать уведомление о штрафе”, – рассказал Геращенко.

Презентація системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Презентація системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Gepostet von Офіс Президента України am Donnerstag, 12. März 2020