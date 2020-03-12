Об этом сообщили на презентации в МВД.
Как рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, министерство запускает Аналитический центр безопасности дорожного движения.
“Это финальный шаг для введения автоматической видеофиксации нарушений ПДД”, – сказал он.
При этом заместитель министра Антон Геращенко заявил, что 40% дорожно-транспортных происшествий из-за превышения скорости.
“У нас на сегодня установлено 20 камер в Киеве и до 1 мая будет установлено еще 30 камер в Киевской области. Эти камеры установлены в местах, где по статистике гибло больше всего наших граждан… С 1 мая каждый, кто будет превышать скорость, будет получать уведомление о штрафе”, – рассказал Геращенко.
Презентація системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.
Презентація системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.
Gepostet von Офіс Президента України am Donnerstag, 12. März 2020
- Министерство внутренних дел продолжит возглавлять Арсен Аваков. Этот пост он занял еще в правительстве Арсения Яценюка – 27 февраля 2014 года. До этого ведомством руководил Виталий Захарченко – соратник Януковича.