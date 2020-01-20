Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.
“Красная линия. Движение “Лесная” – “Святошин”. “Житомирская” и «Академгородок” не работают. Устраняется технеисправность на пути метрополитена”, – сообщили в метрополитене.
При этом отмечалось, что для устранения неполадок требуется около 15-20 минут.
В социальной сети Facebook было опубликовано видео, на котором можно увидеть, сколько людей собралось в ожидании поезда на временно закрытой станции “Академгородок”.
Киев. Метро Академгородок, 20.01.2020😏.
Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 19. Januar 2020
Позднее на странице метрополитена сообщили, что технические работы уже завершены.
“Движение возобновлено в обычном режиме. Все станции работают для пассажиров. Просим прощения за неудобства”, – говорится в сообщении.
- Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, новые станции метро “Мостицкая” и “Проспект Правды” в киевском микрорайоне Виноградарь будут открыты в декабре 2021 года.