В Киевском метрополитене объяснили, почему утром на красной ветке не работали станции "Академгородок" и "Житомирская".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

“Красная линия. Движение “Лесная” – “Святошин”. “Житомирская” и «Академгородок” не работают. Устраняется технеисправность на пути метрополитена”, – сообщили в метрополитене.

При этом отмечалось, что для устранения неполадок требуется около 15-20 минут.

В социальной сети Facebook было опубликовано видео, на котором можно увидеть, сколько людей собралось в ожидании поезда на временно закрытой станции “Академгородок”.

Киев. Метро Академгородок, 20.01.2020😏. Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 19. Januar 2020

Позднее на странице метрополитена сообщили, что технические работы уже завершены.

“Движение возобновлено в обычном режиме. Все станции работают для пассажиров. Просим прощения за неудобства”, – говорится в сообщении.