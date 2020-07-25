“В Киевзоо пополнения. В семье альпак родился маленький детеныш – Зара”, – говорится в сообщении.

Также зоопарк показал видео с малышом.

Стоит отметить, что альпака — это одомашненный вид лам, безгорбых представителей семейства верблюжьих. Тело альпаки покрыто мягкой длинной (до 38 см) шерстью, из-за которой альпак и выращивает. Также благодаря чрезвычайно густой шерсти она прекрасно приспособлена к жизни на большой высоте.