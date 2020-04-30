Об этом заявил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения Олег Гелевей, сообщает “Укринформ”.
По его словам, необходимо открыть новые лаборатории, поскольку действующие не успевают обрабатывать анализы в течение 48 часов.
“Тестов (ПЦР – ред.) не хватает. И следующее, наши лаборатории уже не справляются. У нас есть центральная лаборатория города Киева. Согласно всем нормам, она должна предоставлять результаты тестов за 48 часов. Так вот уже нередки случаи, когда результаты тестов передают через 3-4 суток. Поэтому мы подчеркиваем: надо увеличить как количество самих тестов, так и открывать еще лаборатории для определения заболеваний коронавирусом”, – отметил Гелевей.
При этом он выразил мнение, что столица готова к борьбе с коронавирусом. Так, в городе есть 1400 койко-мест для больных коронавирусом.
Гелевей также отметил необходимость доплат всем столичным медикам, которые противодействуют COVID-19.
(На видео – с 8:00)
- Количество жителей Киева, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 60 человек. В частности, еще один случай зафиксирован в Киево-Печерской Лавре.
- В Киеве по состоянию на сегодняшний день коронавирусом заразились 148 медиков, или 10 % из общего числа всех больных COVID-19.