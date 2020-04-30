Киевские лаборатории уже не справляются с тестированием образцов на коронавирус COVID-19, поэтому в столице нужно открывать новые лаборатории.

Об этом заявил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения Олег Гелевей, сообщает “Укринформ”.

По его словам, необходимо открыть новые лаборатории, поскольку действующие не успевают обрабатывать анализы в течение 48 часов.

“Тестов (ПЦР – ред.) не хватает. И следующее, наши лаборатории уже не справляются. У нас есть центральная лаборатория города Киева. Согласно всем нормам, она должна предоставлять результаты тестов за 48 часов. Так вот уже нередки случаи, когда результаты тестов передают через 3-4 суток. Поэтому мы подчеркиваем: надо увеличить как количество самих тестов, так и открывать еще лаборатории для определения заболеваний коронавирусом”, – отметил Гелевей.

При этом он выразил мнение, что столица готова к борьбе с коронавирусом. Так, в городе есть 1400 койко-мест для больных коронавирусом.

Гелевей также отметил необходимость доплат всем столичным медикам, которые противодействуют COVID-19.

(На видео – с 8:00)